Учётные данные с прортала «Госуслуги» можно использовать для входа на сайты энергокомпаний – Михаил Мишустин

Учётные данные с портала «Госуслуг» теперь можно использовать для входа в «личные кабинеты» на сайтах российских энергокомпаний. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Подписано постановление, которое предоставляет право гражданам при взаимодействии с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями… осуществлять взаимодействие на официальных сайтах соответствующих компаний с использованием своих учетных данных из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая уже сейчас используется на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Для этого нужно дать согласие на получение минимального набора данных сетевой организации, поставщику электрической или тепловой энергии при подключении к сетям либо исполнении договора продажи. Кроме того, уточнили в Минэнерго, можно обратиться в офис компании или направить письмо по почте, чтобы получить услугу в сфере электро- и теплоснабжения.

«Это позволит значительно повысить удобство использования личного кабинета при дистанционном взаимодействии с электро- и теплоэнергетиками за счёт упрощения доступа к нему через единые логины и пароли, которые используются при входе на портал госуслуг», – приводит 1prime.ru слова вице-премьера Александра Новака.