«Учимся анализировать статистические данные»: состоялось награждение призёров общероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд» 2022/2023 учебного года

В гимназии №9 Мурманска на мероприятии «Разговоры о важном» состоялось награждение призёров общероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд» 2022/2023 учебного года.

Ученицам 9-го класса Путковой Виктории и Закревской Ирине были вручены сертификаты победителя в номинации «Учимся анализировать статистические данные» и памятные сувениры от Российской ассоциации статистиков и Мурманскстата.

Как сообщает Мурманскстат, согласно заданию конкурса, мурманские школьницы подготовили проект «Экономический рост благосостояния населения как цель устойчивого развития ООН», который включал изучение основ статистики и анализ информации о достижении целей устойчивого развития в странах мира. Работа велась под руководством учителя Красовской Анны Евгеньевны. По мнению педагога и юных исследователей, находить необходимые сведения в море информации и анализировать их было очень интересно. Особенно увлекательно было подбирать данные о Мурманской области.

После подведения итогов регионального этапа команда переходит на общероссийский уровень, для участия в котором необходимо до 31 марта создать видеоролик по теме исследования.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240062%2Fwall-188169427_1114