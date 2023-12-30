Учимся писать письма с картинками

6 января в 14.00 (10+) и в 16.00 (6+) в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (здание филармонии, 2-й этаж) состоится мастер-класс по каллиграфии (рисование кисточкой 14.00, рисование палочкой в 16.00), которое будет проходить на выставке «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда». Из коллекции общества «Япония в Мурманске».

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, Интернет уже широко распространён, люди реже пишут письма ручками на бумагах. «Эмэгами» – письма с картинками, которые обеспечивают комфортное общение с помощью коротких предложений и картинок. Представьте, как ваши свежие слова, сочащиеся из сердца, и беззаботные картинки успокоят получателей – семью, друзей и близких.

На мастер-классе можно будет нарисовать сезонную картинку с японскими словами. Проводить мастер-класс будут члены сообщества Япония в Мурманске.

Вход свободный, количество мест ограничено.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263073%2Falbum-11742142_00%2Frev