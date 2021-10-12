Учимся собирать пластик - в Мурманской области устанавливают 300 боксов для сбора бутылок ПЭТ

Мурманский филиал АО «Ситиматик» реализует экологический проект по раздельному сбору ПЭТ-отходов. Специальные сетки для сбора и дальнейшей переработки пластиковых бутылок начали устанавливать в областном центре, Оленегорске, Мончегорске, Ловозере и Полярных Зорях. Как сообщает региональный оператор, на начальном этапе жителям будет доступно 300 емкостей, и в следующем году работа в этом направлении продолжится.

«Внедрение раздельного сбора – это оптимальный способ вовлечения отходов в процесс переработки. Дополнительно к сортировочным линиям, которые уже активно применяются у нас в области, это даст максимальный эффект. Как следствие – мы получим сокращение количества отходов, подлежащих захоронению. Однако принцип раздельного сбора подразумевает активное участие жителей в этом процессе. Чтобы сделать Мурманскую область чище, необходима поддержка северян, их бережное и ответственное отношение к природе!», – прокомментировала Татьяна Рубашко, начальник отдела развития инфраструктуры обращения с ТКО регионального Минэнерго и ЖКХ.

Пока сетки-накопители предназначены только для самой распространенной в России упаковки из пластика – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат), имеющих маркировку «01». Как правило, это бутылки из-под воды, сока, пива, лимонадов, кваса, молока и кефира. Одна из главных особенностей – на сгибе они не меняют цвет.

Для переработки не подходят непрозрачные ПЭТ-упаковки, бутылки от маслянистых жидкостей, например, растительного масла и др., а также пластик с маркировкой 1/PET-G и мягкая упаковка с маркировкой «PET» или его смесь с другими веществами.

Если бутылка обтянута термоусадочной плёнкой, необходимо удалить её. Зачастую она произведена из другого вида пластика.

Кидать в спецбаки бутылки ПЭТ нужно в смятом виде, все они пройдут дополнительную сортировку в экотехнопарке в Междуречье и будут направлены на переработку. Вывоз вторсырья будет осуществляться отдельной спецтехникой по мере накопления, смешивание с твёрдыми коммунальными отходами жителей исключено.

Крышки можно оставить на бутылке или собирать отдельно для благотворительного проекта «Крышечки надежды». Вырученные от переработки средства передают для нуждающихся в дорогостоящем лечении и реабилитации детей. Боксы для «крышечек надежды» установлены в Мурманске по адресам: проезд Капитана Тарана, 25, I этаж; улица Софьи Перовской, 25/26, V этаж; улица Челюскинцев, 14 (гимназия №3). Крышки при этом должны быть чистыми, без наклеек, с маркировкой «02» (HDPE или PE HD). Это могут быть крышки от пищевых напитков в пластиковых упаковках Tetra Pak и Doy Pack, а также кольца от крышек и ручки от 5-литровых бутылок.

Похожую инициативу в сфере обращения c отходами региональное Министерство энергетики и ЖКХ поддержало ранее. В сентябре стартовал благотворительный проект «Бумажная помощь», в рамках которого организован сбор макулатуры в специально установленные на территории общественных пространств экомодули. Все денежные средства, вырученные от реализации собранных вторичных материальных ресурсов, направляются на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области напоминает: раздельный сбор отходов обеспечивает экологическую стабильность в регионе за счёт уменьшения объёма мусорных полигонов, вторичная переработка упаковки способствует сбережению природных ресурсов.