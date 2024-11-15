Учись, меняй профессию, береги здоровье — что посоветовали бы россияне, встретившись с собой на 10 лет моложе

Если бы существовала возможность вернуться на 10 лет назад и встретиться с самим собой, то россияне чаще всего советовали бы себе продолжать действовать в том же духе, уделять больше внимания образованию и заботиться о здоровье. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого спросил россиян в возрасте 30, 40 и 50 лет, какой совет они дали бы, встретившись с собой на 10 лет моложе.

Если бы была возможность вернуться на 10 лет назад, то те, кто разменял 50-летний рубеж, поддержали бы себя фразой «Всё правильно делаешь, продолжай!» (18% опрошенных, самый частый вариант ответа). Среди 30-летних наиболее популярен совет «Учись!» (16%). А вот 40-летние одинаково часто выбирали оба варианта (по 12%).

На втором месте у 30-летних оказались советы принимать обдуманные решения и верить в себя (по 9%). 40-летние порекомендовали бы себе беречь здоровье и быть более решительными (по 6%). 50-летние же сделали бы акцент на обучении и смене профессии (по 9%).

Какие ещё важные советы дали бы себе опрошенные? Среди 30-летних по 7% голосов набрали такие как «Всё правильно делаешь, продолжай!», «Береги здоровье!» и «Будь решительнее!». Среди 40-летних — советы «Выбери другую профессию!», «Не жди — действуй!» и «Трудись больше!» (по 5% голосов). Среди 50-летних на третьем месте — призыв к бережному отношению к своему здоровью (6%).

Для 4% 40-летних важным оказалось найти новую хорошую работу, а «Держаться за свою работу» посоветовали бы 3% 50-летних.

Чем старше респонденты, тем актуальнее для них фраза «Никого не слушай» (2% среди 30-летних, 4% среди 40-летних, 5% среди 50-летних). Призыв «Не доверяй никому!» среди молодёжи звучал чаще, чем среди представителей более старших поколений. 30- и 40-летние в два раза чаще говорили о необходимости создания накоплений, чем респонденты в возрасте 50 лет (по 4% против 2% соответственно).

По сравнению с результатами опроса, проведенного 5 лет назад, россияне стали реже советовать себе учиться, особенно 50-летние (18% в 2019 году и 9% — сегодня), судя по всему, это связано с тем, что в последние годы знания стремительно устаревают в связи с развитием новых технологий. Среди 40- и 50-летних выросла уверенность в том, что 10 лет назад они действовали правильно, а 30-летние стали чаще советовать «Принимай взвешенные обдуманные решения» и «Будь увереннее».

Время проведени опроа: 1—11 ноября 2024 года