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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.24 19:30

Учитель биологии из Мурманска борется за выход в финал Всероссийского проекта «Классная тема!»

В России началось голосование за выход в финал телешоу «Классная тема!». Мурманскую область представляет преподаватель биологии гимназии №6 города Мурманска Дарья Демьяненко. Она вошла в число 35 лучших учителей, отобранных жюри из тысяч претендентов.

«Классная тема!» —  проект живой, яркий и интересный. Он даёт возможность раскрыть свой профессиональный потенциал, продемонстрировать творческий подход к преподаванию различных предметов. Каждый урок здесь становится настоящим открытием для зрителей разных возрастов. Хочу поблагодарить всех участников, поздравить полуфиналистов и пожелать успехов на пути к победе», — прокомментировал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. 

«Классная тема!» — телепроект, в котором яркие, креативные и талантливые учителя соревнуются за право провести свой урок на всю страну.

По итогам народного голосования семь финалистов представят свои уроки в телешоу на канале «Россия». Победитель проекта получит авторскую программу на телеканале «Россия 1».

«Участие в таком проекте — это классная возможность раскрыть свой профессиональный потенциал и показать, как сделать образование увлекательнее!», — отмечает Дарья Демьяненко.

Принять участие в народном голосовании может любой пользователь социальной сети «ВКонтакте» до 29 сентября.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, голосование проводят Минпросвещения России, телеканал «Россия» при информационной поддержке «VK». Стратегическим партнёром проекта является АНО «Диалог Регионы».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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