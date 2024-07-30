Учитель биологии мурманской гимназии №6 Дарья Демьяненко прошла в полуфинал всероссийского телешоу «Классная тема»

Её заявка была выделена более чем из 6500 тысяч претендентов. В отборе приняли участие педагоги физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из всех регионов страны.

В полуфинале – 35 участников. Дарье Александровне предстоит побороться за зрительские симпатии, показав своё педагогическое мастерство на уроке. Записи проведённых занятий полуфиналистов будут представлены в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте», а в начале осени с помощью онлайн-голосования выберут семерых финалистов проекта. Они покажут свои уроки на телеканале «Россия 1». Победителем проекта станет специалист, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главный приз – авторское образовательное шоу на федеральном канале.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, проект «Классная тема!» проходит уже третий год. Телешоу, посвящённое современным учителям и разным предметам школьной программы, создано по поручению президента Владимира Путина. В этом году впервые появится новая номинация «Выбор «Росатома» от госкорпорации «Росатом»: её эксперты примут участие в отборе полуфиналистов и работе жюри. По итогам финальных конкурсных испытаний один из участников «Классной темы» станет амбассадором «Росатома» и с просветительской миссией посетит один из флагманских объектов госкорпорации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/