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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.25 16:00

Учитель физкультуры Кольской школы Елена Ревнивцева вошла в топ-50 всероссийского смотра-конкурса

В Москве прошла церемония награждения призёров всероссийского смотра-конкурса «Магнит футбола». Мурманскую область представила учитель физической культуры Кольской школы Елена Ревнивцева. Северянка вошла в топ-50 среди педагогических работников образовательных организаций, реализующих проект «Футбол в школе».

Также призёром конкурса (топ-250) стала Наталья Пластинина из школы №41 города Мурманска. Всего в 2024/2025 учебном году в проекте на территории региона принимают участие 37 школ.

Кроме того, в Москве участники проекта встретились с известными футболистами России, а также посетили товарищеский матч национальной сборной России по футболу и сборной команды Нигерии в Лужниках.

Напомним, при поддержке губернатора Андрея Чибиса спортивные клубы созданы в каждой школе Мурманской области. Наши ребята и педагоги демонстрируют высокие результаты, в том числе на федеральном уровне. Эти успехи обусловлены системной работой, которая ведётся в регионе в рамках реализации нацпроектов и мероприятий стратегического плана «На Севере – жить!».

Организаторами всероссийского смотра-конкурса «Магнит футбола» являются Российский футбольный союз (РФС) и Министерство просвещения РФ при поддержке Министерства спорта РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548441/#&gid=1&pid=1

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