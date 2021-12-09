Учитель года Мурманской области рассказала, как исследовать Арктику, не выходя из дома

В Мончегорском лицее им. В.Г. Сизова состоялись традиционные «Сизовские педагогические чтения». На них учителя обсудили возможности виртуальных образовательных платформ.

Одна из участниц мероприятия – учитель года Мурманской области 2021 года, преподаватель биологии из Мончегорска Евгения Брокарева. Она представила возможности регионального дистанционного курса «Исследователь Арктики». Он реализуется при поддержке Мурманского арктического государственного университета.

Виртуальная платформа позволяет юным северянам познакомиться с историей и методологией исследований в естественнонаучной области в Арктике, и даже спроектировать собственное арктическое изыскание.

«Курс создан для поддержки исследовательской деятельности в области экологии и экологического проектирования в Арктическом регионе среди старшеклассников. В него вошли более 150 минут обучающих видеороликов и 32 практикума. Материалами курса могут воспользоваться все желающие, достаточно связаться с разработчиками и оставить свои контакты», – рассказала учитель биологии МБОУ г. Мончегорска «Лицей им. В. Г. Сизова» Евгения Брокарева.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, Евгения Брокарева подчеркнула, что разработчики образовательной программы приглашают школы и колледжи нашего региона, а также образовательные учреждения других областей Арктической зоны страны, присоединиться к проекту.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430434/#&gid=1&pid=1