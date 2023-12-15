Учитель из Африканды стала лауреатом всероссийского конкурса методических разработок

Победитель регионального тура всероссийского конкурса методик «Развитие единого социокультурного пространства реализации программы «Разговор о правильном питании» Светлана Идрисбаева, учитель начальных классов школы №1 из н.п. Африканда, приняла участие в XX Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение». В рамках мероприятия состоялся очный этап всероссийского конкурса методик, в котором приняли участие шесть финалистов.

Светлана Идрисбаева выступила по теме «Социокультурное пространство н.п. Африканда как ресурс реализации программы «Формула правильного питания», которая позволила раскрыть особенности сетевого взаимодействия в условиях сельской и отдаленной местности, представить авторские приемы и результаты работы с младшими школьниками в рамках данного курса. По итогам презентации Светлана Идрисбаева стала лауреатом конкурса.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, во время конференции участники совместно с авторами программы обсуждали формирование основ культуры питания у детей и подростков, опыт регионов, связанный с реализацией программы «Разговор о правильном питании» (Нижний Новгород, Липецкая область, Вологодская область, Карельская и Чувашская республики, Казахстан, Узбекистан и др.), приняли участие в работе тематических площадок и творческих мастерских.

Фото: https://gov-murman.ru