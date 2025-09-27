Мы разные и добрые: рыбак из Вардё создал отель для чаек, а подросток из Нью-Джерси шьёт галстуки для бездомных животных«Арктик-ТВ» объединяет людей
Мурманская область. Арктика (16+)27.09.25 15:00

Учитель из Мурманска Анастасия Дробот борется за выход в финал всероссийского телевизионного шоу «Классная тема!»

Судьба путевки на телеканал «Россия» решается в эти дни в ходе открытого народного голосования, сейчас разрыв в количестве голосов между лидерами минимален.

Учитель истории и обществознания из мурманской гимназии №10 Анастасия Дробот вошла в число 35 лучших педагогов страны, отобранных из 6 720 заявок. Её видеоурок, демонстрирующий авторскую методику и креативный подход к преподаванию, опубликован в официальном сообществе проекта.

Сейчас для Анастасии Дробот наступил решающий этап: с 22 по 28 сентября проходит открытое голосование, которое определит семерых финалистов. Теперь все решает поддержка земляков.

Поддержать Анастасию Дробот может каждый желающий до 28 сентября включительно. Голосование доступно по ссылке: vk.com/@klassnayatemashow-vyberi-finalistov-4-sezona-teleshou-klassnaya-tema. Отдать свой голос за учителя можно в 7 номинациях, соответствующих школьным предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология, история. В каждой номинации представлены по пять полуфиналистов. Голос можно отдать только за одного педагога по каждому предмету.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, телешоу «Классная тема!» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия». Проект призван выявить самых ярких и талантливых педагогов страны, представить их уникальные методики и повысить престиж учительской профессии. Федеральным оператором телешоу выступает Фонд Гуманитарных Проектов, стратегическим партнером — АНО «Диалог.Регионы».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554122/#&gid=1&pid=1

