Учитель из Мурманска Анжела Ганеева, известная благодаря образовательным видеороликам в «TикТоке», подала заявку на участие во Всероссийском форуме классных руководителей

Продолжается регистрация на участие во II Всероссийском форуме классных руководителей (ФКР). Стать частью профессиональной команды может каждый учитель нашей страны.

В числе педагогов, которые уже подали заявку, – Анжела Ганеева. Учитель истории и обществознания стала популярной на видеоплатформе «TикТок» благодаря коротким обучающим роликам, набравшим миллионы просмотров.

«Знаю, что меня смотрят много учителей, и 80% из вас – классные руководители. Если вы живёте в России и у вас есть хотя бы небольшой опыт работы в школе, то регистрируйтесь. Увидимся на форуме», — рассказала Анжела Ганеева в своём телеграм-канале.

В прошлом году форум собрал более тысячи педагогов со всей страны, в том числе из Мурманской области. Участники уверены, что на уникальной площадке для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов обязательно стоит побывать.

«Опыт очного участия в первом Всероссийском форуме классных руководителей стал поворотной точкой в моей жизни, во многом изменившей подходы в работе, приоритеты и технологии! Не упустите свою возможность стать частичкой огромного проекта и обязательно подавайте заявку, как это сделала я», – отметила учитель английского языка, истории и обществознания из поселка Североморск-3 Ольга Заболотняя.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, отбор участников форума в этом году пройдет в три этапа: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки, в которой педагог должен рассказать о своей мотивации к участию в форуме.

Пройти регистрацию будущим конкурсантам необходимо до 25 апреля. О старте первого отборочного этапа участники получат дополнительные уведомления, также следить за новостями наборной кампании можно в сообществе ФКР в социальной сети «ВКонтакте».

II Всероссийский форум классных руководителей состоится в октябре 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.