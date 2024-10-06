Учитель из Мурманска получила благодарственное письмо Президента Российской Федерации

5 сентября в Москве в Гостином дворе прошла церемония награждения послов всероссийского форума классных руководителей. В числе награждённых – учитель географии мурманской гимназии №2, посол форума классных руководителей Татьяна Бровкина.

Высокую награду за значительный вклад в формирование и развитие профессионального педагогического сообщества страны ей вручил первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко поздравил участников с Днём учителя, подчеркнув важность поддержки и развития просвещения и воспитания в России.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, форум классных руководителей проводится по поручению Президента РФ уже в четвёртый раз. Послы форума были впервые назначены в 2024 году в каждом из субъектов Российской Федерации. ФКР собрал 1000 лучших классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 регионов Российской Федерации и из Байконура.

Мурманскую область представляют педагоги из Мурманска, Кандалакши и Оленегорска. Стратегический партнёр форума классных руководителей – АНО «Диалог Регионы». Среди ключевых тем форума: проблемы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность своя и учеников, воспитание ценностями, инструменты и подходы к профориентации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/