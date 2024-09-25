Учитель из села Алакуртти представляет Мурманскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2024»

21 сентября в Саратове стартовал заключительный этап конкурса всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2024». В нём участвуют 90 педагогов со всей страны. Мурманскую область представляет Ольга Калошкина, учитель истории и обществознания школы №3 села Алакуртти. Кредо Ольги Викторовны: «Не бойся, что не знаешь, – бойся, что не учишься!»

По словам участницы, история всегда, со школьной скамьи, была самым близким по духу предметом.

«Когда поступала в наш мурманский педагогический университет, даже не рассматривала другие специальности, история так же важна и интересна мне по сей день», – говорит Ольга Калошкина.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в заключительном этапе конкурса «Учитель года России – 2024» участники представят своё педагогическое мастерство и поделятся профессиональным опытом с коллегами.

Итоги конкурса станут известны 29 сентября.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/