Учитель математики кандалакшской школы №10 Алиса Иванова и учитель начальных классов школы №276 из ЗАТО Александровск Кристина Кузьминых стали победителями всероссийского конкурса «Лучшие педагогические практики»

Алиса Иванова работает в школе №10 Кандалакши почти 12 лет и является продолжателем педагогической династии. Мама учителя высшей категории, окончив эту же кандалакшскую школу, работает в детском саду, а сестра вскоре приступит к работе учителем физики.

Кристина Кузьминых в 2020 году окончила Педагогический институт имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. В 2021 году вместе с мужем военным переехала в Гаджиево, где взяла свой первый класс после вуза.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках конкурса Института гуманитарного образования и информационных технологий педагоги посетили серию вебинаров, междисциплинарных лекций и мастер-классов. Презентационные материалы и творческие работы заполярных молодых педагогов были высоко оценены организационным комитетом и членами экспертного совета, поэтому вместе с остальными победителями Алиса Иванова и Кристина Кузьминых в июне примут участие в очной школе молодых педагогов в Москве и представят свои проекты в Совете Федерации.

Конкурс «Лучшие педагогические практики» проводится при поддержке Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации ФС РФ.

В 2023 году заявки на участие в конкурсе поступило более 500 заявок от преподавателей школ и колледжей в возрасте от 20 до 35 лет из разных регионов России.

Фото: https://gov-murman.ru