Учителем года Мурманской области в этом году стал учитель истории и обществознания из Ревды Евгений Харитонов

В Мурманске состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» — «Учитель года Мурманской области — 2022».

В этом году в конкурсе приняли участие 25 педагогов из 12 муниципальных образований региона: Мурманска, Мончегорска, Ковдора, Апатитов, Североморска, Кировска, Кандалакши, Полярных Зорь, Ловозерского и Кольского районов, ЗАТО г. Заозёрск и Александровск. В профессиональном мастерстве соревновались учителя английского языка, математики, физической культуры и ОБЖ, начальных классов, технологии, географии, истории и обществознания. В число участников вошли шесть молодых учителей – дебютантов. Конкурс состоял из заочного и очного этапов.

На торжественной церемонии закрытия с приветственным словом к конкурсантам обратились вице-губернатор Мурманской области Юрий Фомин и глава регионального министерства образования и науки Светлана Виденеева.

«Такие конкурсы очень важны, поскольку в жизни каждого из нас учитель играет не просто важную, а по-настоящему судьбоносную роль. Отдельно хочу добавить, что с каждым годом увеличивается количество молодых специалистов – и мы обязательно будем это поддерживать», — отметил заместитель губернатора Юрий Фомин.

«В этом конкурсе состязались двадцать пять лучших педагогов области. Интерес к конкурсу растет из года в год. Я считаю появление мужчин-педагогов среди участников прекрасной тенденцией, поскольку мужское слово вселяет в ученика большую уверенность в своих силах», — подчеркнула Светлана Виденеева.

В этом году финалистами стали пять педагогов из различных муниципалитетов области. Победителем регионального этапа признан учитель истории и обществознания из Ревды Евгений Харитонов. Он представит Мурманскую область на всероссийском этапе конкурса.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса размер премий для победителей и финалистов конкурса «Учитель года Мурманской области» увеличен до 300 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/