Учительница первая моя. Большинство россиян помнит имя своего педагога начальных классов

Имя педагога, который встретил их на пороге школы в 1 классе, помнит подавляющее большинство россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (97%) помнит, как зовут их первого учителя. В комментариях множество тёплых воспоминаний: «Добрейшей души женщина!»; «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла». Лишь 3% опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе.

Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (98% против 96%). Чем выше доход россиян, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, первую учительницу помнят 96%, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тысяч, — 99%.

Время проведения опроса: 21—24 августа 2023 года.

https://www.superjob.ru/research/articles/114224/uchitelnica-pervaya-moya/?utm_source=rassylka-smi&utm_medium=email&utm_campaign=20230828-rassylka-smi-24334&utm_content=-1000003-0