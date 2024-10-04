«Учитель/Ученик»: мастерство двух мастеров, чьи творческие пути тесно переплетены

4 октября в 18.00 открывается выставка Анатолия Сергиенко и Михаила Глотова из цикла «Учитель/Ученик».

Экспозиции выставки цикла «Учитель/Ученик» – это наглядное воплощение преемственности поколений в искусстве, демонстрирующее тесную связь между мастером и его учеником.

Как сообщает vk.com/murmanculture, Михаил Глотов, чьё детское увлечение рисованием переросло в профессиональный путь живописца и графика, нашел своего наставника в лице заслуженного художника России Анатолия Сергиенко. Именно Анатолий Александрович, руководивший изостудией Северного флота, привил Михаилу любовь к искусству.

Анатолий Сергиенко – заслуженный художник Российской Федерации, признанный мастер живописи и графики, чьё имя известно далеко за пределами Мурманской области, является ярким представителем художественной школы, традиции которой продолжает член Союза художников России Михаил Глотов.

Выставка «Учитель/Ученик» представит разнообразие стилей и техник, покажет мастерство двух мастеров, чьи творческие пути тесно переплетены.

Посетители смогут увидеть изобразительные работы в жанре современного традиционного искусства, а также преемственность и развитие художественных традиций.

Торжественное открытие выставки состоится в Центре современного искусства на ул. Софьи Перовской, 21а.

Выставка будет работать по 10 ноября в выставочном зале Центра современного искусства «СОПКИ.21А». Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280818%2Falbum-139605315_00%2Frev