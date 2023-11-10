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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 16:00

Учителя физики из Полярных Зорь выиграли денежные гранты конкурса «Учитель для Росатома. Физики»

В ноябре стали известны итоги конкурса «Учитель для Росатома. Физики», который впервые проводился в 11 городах присутствия российских АЭС при поддержке Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

В результате два полярнозоринских учителя физики из гимназии №1 стали победителями: Александр Николаевич Конкин (на фото) и Ольга Владимировна Горюшина.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, теперь их ждёт торжественная церемония награждения в новом павильоне «Атом» на ВДНХ, с участием главы «Росатома» Алексея Лихачева, где они получат гранты в размере 200 тысяч рублей.

«Российская атомная отрасль развивается по широкому спектру направлений, осваивает передовые технологии и продукты, укрепляя технологический суверенитет страны. У Госкорпорации «Росатом» большие планы по строительству новых площадок атомных станций в России, поэтому наша общая задача – обеспечить все АЭС высококвалифицированным персоналом, обучить и воспитать новое поколение атомщиков. Реализация отраслевой программы «Учитель для Росатома» позволит усовершенствовать преподавание физики в школах, повысить интерес школьников к этой дисциплине, а, соответственно – привлечь молодых профессионалов в нашу отрасль», – отметил и. о. заместителя директора Кольской АЭС Максим Ченгаев.

Конкурс «Учитель для Росатома. Физики» проводился в двух номинациях: «Учитель физики 7-9 классов» и «Учитель физики 10-11 классов». Всего были рассмотрены 43 заявки от учителей по физике из всех городов присутствия на АЭС.

Кольская АЭС уделяет большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников, студентов молодых сотрудников. Предприятие участвует в создании «Атомклассов», крупных образовательных проектах, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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