Роспотребнадзор по Мурманской области принял ряд решений для активизации вакцинации от гриппаВремя работы выездных прививочных пунктов в Мурманске изменится
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.21 10:15

Учителя из Полярных Зорь представят регион на Всероссийской олимпиаде

1 декабря в Москве стартует финальный этап первой Всероссийской профессиональной метапредметной олимпиады для учителей общеобразовательных организаций «Команда большой страны». Мурманскую область представит команда преподавателей из Полярных Зорь.

Профессиональные состязания школьных педагогических команд, организатором которых выступила Академия Минпросвещения России, будут проходить в течение трёх дней. В олимпиадных мероприятиях примут участие победители регионального этапа профессиональной олимпиады из 75 регионов Российской Федерации.

Одна из участниц конкурса – учитель математики гимназии №1 г. Полярные Зори Елена Приставко – рассказала, о том, как удалось попасть в «Команду большой страны». Интеллектуальное соревнование школьных педагогических команд состояло из трёх этапов: дистанционный в сентябре и региональный в октябре, где учителя из города атомщиков стали победителями. Теперь им предстоит стать участниками всероссийского этапа.

«В команде четыре учителя – историк, учитель английского языка, учитель русского языка и я, учитель математики. Очень волнительно представлять нашу Мурманскую область, но я уверена, что мы приложим все наши знания и умения, чтобы проявить себя в Метапредметной олимпиаде достойно. Опыт классного руководства в этой олимпиаде тоже очень пригодился», – поделилась Елена Приставко.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, на финальном этапе заполярные учителя ещё раз проверят свои предметные и метапредметные компетенции, продемонстрируют умение работать сообща, профессионализм, командный дух и сплочённость.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев года стала добыча полезных ископаемых. Но не спешите радоваться-PRO Валюту (16+)Доллар США и евро дешевеют к рублю-PRO Энергетику (18+)В Заозерске модернизируют систему теплоснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января начнут выплачивать автоматически
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика