Учителя из Полярных Зорь представят регион на Всероссийской олимпиаде

1 декабря в Москве стартует финальный этап первой Всероссийской профессиональной метапредметной олимпиады для учителей общеобразовательных организаций «Команда большой страны». Мурманскую область представит команда преподавателей из Полярных Зорь.

Профессиональные состязания школьных педагогических команд, организатором которых выступила Академия Минпросвещения России, будут проходить в течение трёх дней. В олимпиадных мероприятиях примут участие победители регионального этапа профессиональной олимпиады из 75 регионов Российской Федерации.

Одна из участниц конкурса – учитель математики гимназии №1 г. Полярные Зори Елена Приставко – рассказала, о том, как удалось попасть в «Команду большой страны». Интеллектуальное соревнование школьных педагогических команд состояло из трёх этапов: дистанционный в сентябре и региональный в октябре, где учителя из города атомщиков стали победителями. Теперь им предстоит стать участниками всероссийского этапа.

«В команде четыре учителя – историк, учитель английского языка, учитель русского языка и я, учитель математики. Очень волнительно представлять нашу Мурманскую область, но я уверена, что мы приложим все наши знания и умения, чтобы проявить себя в Метапредметной олимпиаде достойно. Опыт классного руководства в этой олимпиаде тоже очень пригодился», – поделилась Елена Приставко.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, на финальном этапе заполярные учителя ещё раз проверят свои предметные и метапредметные компетенции, продемонстрируют умение работать сообща, профессионализм, командный дух и сплочённость.