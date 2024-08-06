Учителя, медики и квалифицированные рабочие — самые недооцененные на рынке труда, по мнению россиян

Россияне видят явное несоответствие объёмов работы и ответственности размеру зарплаты — у педагогов, медработников, рабочих строек и производств. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов россияне называли учителей и воспитателей (19%), врачей и медсестер (14%).

По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Нужно отметить, что подобное мнение во многом — следствие стереотипов. Зарплаты рабочих сейчас растут быстрыми темпами на фоне кадрового дефицита в строительстве и производстве. Каждый одиннадцатый назвал недооцененным труд инженеров.

6% опрошенных считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков. 3% — продавцов. Ещё 3% говорят о чрезвычайно малых заработках всех бюджетников. По 2% опрошенных назвали слишком низкой зарплату бухгалтеров и юристов. Интересно, что юристы оказались не только в списке недооцененных, но и в топе переоцененных специалистов, по мнению россиян.

Рассуждая об уровне доходов, мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и ИТР, женщины — учителей и врачей.

Время проведения опроса: 28 июля — 1 августа 2024 года.