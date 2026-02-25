Учителя, медики, рабочие и инженеры — самые недооцененные работники, по мнению россиян

Россияне считают, что на нашем рынке труда явно недооценен труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Зарплаты педагогов и воспитателей считает недостаточными 26% россиян, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 16%.

8% опрошенных уверены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках. 7% россиян за то, чтобы повысить заработки уборщиков и дворников. Каждый двадцатый отметил невысокие оклады инженерных работников, ещё 5% — продавцов и кассиров. 3% считают недооцененным труд бухгалтеров. Также 3% заявили, что на российском рынке труда недооценены вообще любые виды работ. 2% говорили о низких зарплатах занятых в бюджетной сфере.

Мужчины чаще критиковали зарплатную политику работодателей в отношении рабочих и ИТР. Женщины же чаще называли недооцененным труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.

Время проведения опроса: 9—11 февраля 2026 года.