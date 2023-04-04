Учителя Мурманской области побывали на мастер-классе, посвящённом публичным выступлениям

В Центре добровольчества и молодёжных движений Мурманской области вновь состоялось заседание «Учительского клуба Мурманской области», организованное в формате мастер-класса и интеллектуальных дебатов.

Модератором встречи выступила участник клуба «Мастерская выступлений», тренер по развитию навыков коммуникаций Анастасия Вечирко. Под её чутким руководством учителя проработали коммуникативные навыки, научились справляться с волнением перед публичным выступлением, а также говорить с людьми так, чтобы вызывать отдачу после любой беседы. В финале встречи Анастасия Вечирко поблагодарила участников и отметила, что проводимый тренинг нашел живой отклик у аудитории.

Как сообщает региональное Министерство образования, следующим этапом встречи стал интеллектуальный поединок – Педагогические дебаты, организованные методистами АНО «Проектный офис «Губернаторский лицей». В ходе дебатов члены клуба обсуждали насущные учительские проблемы: должен ли каждый учитель пройти путь классного руководителя, необходима ли школе система рейтинга учеников; обязательно ли современному учителю иметь высшее или среднее педагогическое образование.

Как отмечают члены Учительского клуба Мурманской области, встреча была максимально продуктивной и увлекательной.

«Каждая новая встреча – это шаг к чему-то абсолютно новому для наших участников. Сегодняшние дебаты были по-настоящему жаркими, аргументы емкими, позиции бескомпромиссными. Так могут спорить только те, кому действительно есть, что сказать об образовании», – рассказал Вячеслав Пославский.

«Мы стараемся сделать каждый тренинг максимально полезным для каждого учителя, ведь перед нами стоит очень важная задача – вписать имена наших педагогов в число победителей конкурсов профмастерства», – заключила руководитель АНО «Проектный офис «Губернаторский лицей» Ольга Дзюба.

Фото: https://gov-murman.ru