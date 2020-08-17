Учителя спрячут лица за медицинскими масками

Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявил в понедельник на «горячей линии» представитель Минпросвещения России.

«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», - сообщил собеседник агентства ТАСС.

По его словам, если учитель не будет соблюдать данное требование, то родители могут обратиться в администрацию школы.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.