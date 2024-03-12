Учителя стали реже критиковать ЕГЭ

Противников ЕГЭ среди педагогов школ за год стало меньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

63% россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (73%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%).

Среди родителей 10- и 11-классников 78% хотят отмены ЕГЭ. О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (17%).

Учителя критикуют ЕГЭ реже, чем в прошлом году. Вероятно, сказалось решение президента дать возможность выпускникам пересдать один из экзаменов в том же году на свой выбор.

Время проведения опроса: 27 февраля — 6 марта 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru