Учителя СЗФО могут заработать на «удаленке» больше 60 тысяч рублей

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, как изменился спрос на учителей, сколько им готовы платить в регионах СЗФО и насколько престижна работа в сфере образования.

В целом по России спрос на сотрудников из сферы «Наука, образование» вырос за год в 2,6 раз, с января по август для них было размещено более 93 тысяч предложений. Среди регионов, в которых зафиксирован наибольший спрос на специалистов из сферы образования – Москва (24%), Санкт-Петербург (почти 10 тысяч вакансий, или 10% от общего числа вакансий по РФ), Московская область (6%), Краснодарский край и Республика Татарстан (по 4%).

В целом в регионах СЗФО требуется около 12500 специалистов в сферу образования, что на 52% больше, чем в прошлом году. В лидерах по числу вакансий после Петербурга, где прирост вакансий по сравнению с 2020 годом составляет 90%, находятся работодатели из Калининградской области (почти 1000 вакансий или более 200% прироста по сравнению с 2020) (подробнее на диаграмме).

Самые востребованные предметники – специалисты по гуманитарным наукам (20% вакансий предназначено для них) и преподаватели по языкам (18%). В топ-5 входят также специалисты по информатике и информационным системам (10%), инженерным наукам (6%) и математике (5%).

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов в сфере образования составила в СЗФО 50 тысяч рублей, что выше среднероссийских показателей на 21% (в РФ – 41200 рублей). При этом ожидания соискателей в регионе несколько ниже предложений – 40 тысяч рублей.

«В этом году в сфере образования растёт количество вакансий, связанных с удалённой работой. Причём довольно часто для соискателей это возможность зарабатывать «выше рынка», поскольку работодателями выступают, в том числе, крупные образовательные проекты и федеральные онлайн-школы, которые подтягивают зарплату до среднероссийского уровня или выше. Так, в СЗФО за последние 2 месяца было размещено почти 400 вакансий, предполагающих «удалёнку» для преподавателей, и средняя зарплата по ним составила 70 тысяч рублей. Кроме, собственно, преподавания и репетиторства, работодатели предлагают подготовку к экзаменам, техническую редактору, авторство работ по различным дисциплинам», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Топ дорогостоящих вакансий в сфере «Наука и образование», СЗФО август 2021: