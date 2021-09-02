Жителей и гостей Мурманска приглашают принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд»Учреждения культуры Заполярья возобновят концертную деятельность c 3 сентября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.21 13:00

Учителя СЗФО могут заработать на «удаленке» больше 60 тысяч рублей

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, как изменился спрос на учителей, сколько им готовы платить в регионах СЗФО и насколько престижна работа в сфере образования.

В целом по России спрос на сотрудников из сферы «Наука, образование» вырос за год в 2,6 раз, с января по август для них было размещено более 93 тысяч предложений. Среди регионов, в которых зафиксирован наибольший спрос на специалистов из сферы образования – Москва (24%), Санкт-Петербург (почти 10 тысяч вакансий, или 10% от общего числа вакансий по РФ), Московская область (6%), Краснодарский край и Республика Татарстан (по 4%).

В целом в регионах СЗФО требуется около 12500 специалистов в сферу образования, что на 52% больше, чем в прошлом году. В лидерах по числу вакансий после Петербурга, где прирост вакансий по сравнению с 2020 годом составляет 90%, находятся работодатели из Калининградской области (почти 1000 вакансий или более 200% прироста по сравнению с 2020) (подробнее на диаграмме).

Самые востребованные предметники – специалисты по гуманитарным наукам (20% вакансий предназначено для них) и преподаватели по языкам (18%). В топ-5 входят также специалисты по информатике и информационным системам (10%), инженерным наукам (6%) и математике (5%).

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов в сфере образования составила в СЗФО 50 тысяч рублей, что выше среднероссийских показателей на 21% (в РФ – 41200 рублей). При этом ожидания соискателей в регионе несколько ниже предложений – 40 тысяч рублей.

«В этом году в сфере образования растёт количество вакансий, связанных с удалённой работой. Причём довольно часто для соискателей это возможность зарабатывать «выше рынка», поскольку работодателями выступают, в том числе, крупные образовательные проекты и федеральные онлайн-школы, которые подтягивают зарплату до среднероссийского уровня или выше. Так, в СЗФО за последние 2 месяца было размещено почти 400 вакансий, предполагающих «удалёнку» для преподавателей, и средняя зарплата по ним составила 70 тысяч рублей. Кроме, собственно, преподавания и репетиторства, работодатели предлагают подготовку к экзаменам, техническую редактору, авторство работ по различным дисциплинам», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО  Мария Бузунова.

Топ дорогостоящих вакансий в сфере «Наука и образование», СЗФО август 2021:

Вакансия

Зарплата

Город

Учитель Математики (создание электронного учебника)

от 80 000 до 105 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Автор работ по программированию на PHP

 

до 90 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Преподаватель математики

 

от 48 000 до 96 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Методист по окружающему миру

 

от 60 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Репетитор по английскому языку для дошкольников

 

до 70 000 руб. до вычета налогов

Санкт-Петербург

Преподаватель английского языка для взрослых онлайн

 

от 25 000 до 60 000 руб. на руки

Архангельск

Преподаватель английского языка на проект Премиум (удаленно)

 

от 35 000 до 60 000 руб. до вычета налогов

Петрозаводск

Преподаватель английского языка для взрослых онлайн

 

от 25 000 до 60 000 руб. на руки

Великий Новгород

Менеджер по проведению вводного урока математике (удалённо)

 

от 22 000 до 50 000 руб. на руки

Великий Новгород

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Виктор
31.08.21 23:11
Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Иванушка
31.08.21 14:56
Что-то в последнее время меня тревожит мысль: "умных остановок", "умных троллейбусов", "умных городов", "умных квартир" становится всё больше и больше, а про то, что больше становится умных людей, н
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Кирилл
30.08.21 17:05
Что выборы животворящие делают! Чудеса!
Комментарий к новости:Запуск отопления в жилой сектор области начнётся с 1 сентября
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу с 17 по 23 августа снизился на 0,4%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 34 копейки, евро теряет почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 5,7 млрд киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика