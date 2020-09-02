Учиться детям будет интересно

В День знаний в ЗАТО г.Североморск открылся мини-технопарк «КвантоЛаб» и состоялась презентация Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В этом учебном году в системе дополнительного образования муниципалитета – качественные изменения. Получать новые знания школьникам будет ещё комфортнее и интереснее. В помещении Информационно-методического центра на ул.Фулика, 1 с сегодняшнего дня начала работать квантолаборатория - структурное подразделение областного центра «Лапландия».

- Мини-технопарк создан на базе 12-й школы Североморска, но обучаться здесь по программам дополнительного образования смогут все дети. Этот проект реализуется для всего города. В «КвантоЛабе» будут учить промышленному дизайну, информатике, робототехнике и развивать интерес к естественным наукам, - рассказала начальник Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск Юлия Гладских.

- Это развитие воображения, моторики, пространственного мышления, чёткое понимание геометрии, развитие, и плюс ко всему – возможность воплощать свои идеи в жизнь, - отметила директор 12-й школы Татьяна Смирнова.

Уже в сентябре откроется запись в «КвантоЛаб». Занятия будут проходить с использованием современных средств обучения и компьютерного оборудования.

По последнему слову техники оборудована и «Точка роста» в Североморске-3. Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей запланировано в ближайшее время.

- Это федеральный проект. В нашем ЗАТО он создан на базе 8-й школы посёлка Североморск-3. Муниципалитет проводил ремонт помещений для «Точки роста» и занимался брендированием. Также мы уже получили современное оборудование. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. Открытие центра даст толчок в развитии всем образовательным организациям муниципалитета, - отметила начальник Управления образования Юлия Гладских.

В распоряжении школьников будут квадрокоптер, комплект для обучения шахматам, тренажёры для отработки приёмов реанимации пострадавшего. Отдельное место в процессе обучения займёт 3D принтер.

Дети сначала будут учиться строить обычные геометрические фигуры – квадраты, треугольники, прямоугольники – начинать с азов и затем переходить на более сложные элементы. Оборудование, которое у нас есть, позволит воплотить в жизнь все идеи. Уверен, что детям будет интересно, - рассказал инженер школы Алексей Данилов.