Учиться или не учиться? Наличие высшего образования указано лишь в 11% вакансий

Доля вакансий, в которых среди требований указано наличие высшего образования как такового, за три года снизилась на 3 п.п.: с 14% от общего числа предложений о работе в начале 2019 года до 11% в середине 2022 года. Сильнее всего доля предложений о работе, в которых прописана необходимость высшего образования, упала в сфере «Госслужба, НКО» (-24 п.п.; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), но выросла в сфере «Безопасность» (+12 п.п.; с 16% до 29%).

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, изменились требования работодателей к уровню высшего образования соискателей за последние три года.

Доля вакансий, в которых среди требований указано наличие высшего образования как такового, за три года снизилась на 3 п.п.: с 14% от общего числа предложений о работе в начале 2019 года до 11% в середине 2022 года. Сильнее всего доля предложений о работе, в которых прописана необходимость высшего образования, упала в сфере «Госслужба, НКО» (-24 п.п.; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), но выросла в сфере «Безопасность» (+12 п.п.; с 16% до 29%).

Наиболее часто вакансии с требованием высшего образования сегодня по-прежнему можно встретить в сферах «Наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «Бухгалтерия» (29%), «Управление персоналом, тренинги» (29%) и «Закупки» (27%). Меньше всего такое требование есть в вакансиях из сферы ресторанного-гостиничного бизнеса (2%), автобизнеса (3%) и транспортной сферы (6%) (наглядно на диаграмме).

В региональном разрезе наиболее строги к наличию высшего образования работодатели Москвы и Дальневосточного федерального округа (по 14%). Работодатели Санкт-Петербурга оказались на четвёртом месте по требовательности к наличию высшего образования – наличие «вышки» указывают в каждой десятой вакансии (12%). В других регионах СЗФО ситуация аналогичная – в 11% вакансий прописано, что у будущих работников должно быть высшее образование, бакалавриат, магистратура или специалитет.

Уточнение необходимого уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) в вакансиях встречается крайне редко: в начале 2019 года – лишь 0,8% от всех предложений работодателей, сегодня – 1,1%. Причём наименее востребованным у работодателей является бакалавриат – на него сегодня приходится 0,3% вакансий, тогда как на магистратуру и специалитет – по 0,5% (важно, что в одной вакансии могут упоминаться несколько ступеней высшего образования).

Конкретная ступень высшего образования наиболее принципиальна в медицине (соответствующее уточнение есть в 6,8% вакансий) и в юридической сфере (3,4%). При этом в медицинских вакансиях с подобным требованием, как правило, речь идёт о специалитете (6,5%), а в юридических – о магистратуре (2,3%).