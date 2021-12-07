Учиться, учиться и ещё раз учиться: 64% жителей СЗФО хотят повысить профессиональную квалификацию и прокачать навыки в своей профессии

Служба исследований hh.ru выяснила, что каждый второй опрошенный работник в СЗФО хочет проходить курсы повышения квалификации и готов тратить на это своё время.

Опрос работающих жителей СЗФО показал, что в целом респонденты хотят и готовы повышать свою профессиональную квалификацию в профессии. В частности, положительно к курсам повышения квалификации отнеслись 64% опрошенных. Интересно, что подавляющее большинство готовы учиться только за счет работодателя (34%), ещё 17% готовы пройти курсы, но за счёт государства, например посетив курсы службы занятости. И лишь 13% жителей СЗФО готовы потратить личные средства на собственное обучение и повышение квалификации.

Негативно к вопросу переобучения по профессии отнеслись 8% жителей СЗФО, а вот 11% верят, что по их специальности вовсе не существует курсов повышения квалификации и переобучиться не получится.

Самая высокая доля среди тех, кто готов пройти курсы повышения квалификации по профессии за свой счёт среди строителей (19%), представителей из сферы добычи сырья (17%), производственников (14%), рабочего персонала (11%), а также специалистов из ресторанно-гостиничного бизнеса (11%).

В разрезе возраста: соискатели от 18 до 44 лет оказались более гибкими в вопросе прокачки навыков и компетенций, необходимых для работы, чем респонденты от 49 до 55 лет и старше. Так, молодые респонденты реже отказывались от идеи пройти курсы повышения квалификации, чем старшее поколение работников (8% негативных ответов против 18% у зрелых соискателей).

При этом отметим, что вопрос переобучения персонала достаточно остро стоит среди российских компаний. Новые технологии требуют новых знаний и навыков, соответственно, необходимо непрерывное обучение. Сегодня это непрерывное обучение имеет место в крайне незначительных масштабах: согласно данным Росстата, величина затрат на переобучение составляет 0,3% от всех затрат на труд, в то время как, например, в компаниях из Европейского союза – 3%, то есть в 10 раз больше.