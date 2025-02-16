Учреждения допобразования города Мурманска представили лучшие практики работы

Фестиваль «Образовательная среда дополнительного образования - территория успеха и возможностей детей», который состоялся 14 февраля в гимназии №8 областного центра, дал старт муниципальным этапам всероссийских конкурсов профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и специалистов системы воспитания «Воспитать человека».

На шести площадках, организованных специалистами Центра детского и юношеского туризма, Детского морского центра «Океан», Центра профессиональной ориентации «Профстарт», Центра патриотического воспитания «Юная гвардия» и домов детского творчества, мурманские школьники пели и рисовали, а также на практике познакомились с видами морских узлов и костров, поговорили о науке, потренировались в сборке-разборке автомата и даже оценили вес бронежилета, примерили гидрокостюм и очки виртуальной реальности, поуправляли беспилотником с помощью авиасимулятора.

Как отмечает администрация города Мурманска, традиционно конкурсы и фестивали профессионального мастерства поводят в городе Мурманске в феврале и марте. Свои наработки коллегам представляют педагоги из детских садов, общеобразовательных учреждений и работники сферы дополнительного образования. Лучшие затем представляют город-герой на региональных этапах конкурсов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29373&page=1