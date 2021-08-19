Учреждения культуры флотской столицы к началу нового учебного года готовы

С участием председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Алексеева, начальника Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Зои Кругляк и её заместителя Марии Злакомановой завершена проверка учреждений культуры флотской столицы к началу нового учебного года.

Все учреждения: Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак, Детская художественная школа, Детские школы искусств в н.п. Североморск-3 и в п. Малом Сафоново готовы принять учащихся.

Завершая проверку 18 августа, комиссия убедилась в готовности к началу учебного года помещений Детской художественной школы на улицах Гвардейская и Сафонова. Всего в этой ДХШ на четырёх отделениях: художественном, декоративно-оформительском, театральном, архитектуры малых форм и дизайна занимается 350 ребят в возрасте от десяти до пятнадцати лет.

В Североморске-1 в работе комиссии приняли участие родители учащихся Анастасия Прохорова, Сергей и Наталья Скрябины, которые дали высокую оценку и готовности помещений ДХШ к занятиям, и уровню обучения детей преподавателями. В ДХШ созданы прекрасные условия для занятий. Готовясь к новому учебному году в ДХШ Североморска-1, заменили систему водоснабжения и водоотведения, проверили пожарную и охранную сигнализацию. В помещении ДХШ на улице Сафонова силами преподавателей покрасили классы.

В 2021 году Детская художественная школа Североморска отмечает своё 59-летие. Как отметила заместитель директора ДХШ Надежда Маринцева, работы учащихся неоднократно отмечались наградами различных конкурсов, а многие выпускники ДХШ поступают в учебные заведения, продолжая любимое занятие и овладевая профессией. Для тех, кто решил поступать в учебные заведения, созданы два класса профориентации. Только за три последних года 30 выпускников ДХШ поступили в высшие учебные заведения и колледжи, в том числе в Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, в Академию управления городской средой, градостроительства и печати, в Академию имени Штиглица, в Академию художеств г. Ереван, в Московский, Воронежский и Новгородский университеты, в Мурманский технологический колледж сервиса