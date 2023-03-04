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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.23 08:30

Учреждения культуры Кольского края приглашают северян отметить Международный женский день

В честь Международного женского дня учреждения культуры Мурманской области подготовили обширную программу активностей: более 170 концертов, детские праздники, литературно-музыкальные вечера, конкурсы, мастер-классы по изготовлению подарков, тематические лекции, музейные выставки, выставки-ярмарки и многое другое.

4 марта, в преддверии Международного женского дня, в Мурманской областной научной библиотеке состоится праздничная программа «Расцветай». Гости смогут принять участие в практических занятиях по йоге, попробовать себя в исполнении восточных танцев, подобрать новый модный образ в онлайн-примерочной, примерить индийскую национальную женскую одежду, принять участие в занимательном квизе «На женской волне». Любители женских романов и увлекательных жизненных историй смогут выбрать книгу для чтения на развернутой выставке «Дамы, коты и цветы», а в зале «Развитие» участников праздничной программы ждут два необычных мастер-класса.

4 и 5 марта в Доме ремёсел Мурманского областного художественного музея будет работать весенняя ярмарка. Посетители ярмарки смогут приобрести уникальные подарки и сувениры: предметы гардероба из натурального шёлка и шерсти, украшения из натуральных камней, бисера, сумки из кожи, сувенирную керамику и многое другое. На протяжении всего мероприятия для взрослых и детей пройдут бесплатные мастер-классы по лоскутному шитью, художественной росписи и другие.

5 марта в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова пройдёт «Подарочек для милых бабушек и мамочек». В этот день на сцену выйдут юные артисты из детских самодеятельных коллективов заполярной «Кировки», которые подарят гостям хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение.

В этот же день в Мурманском областном краеведческом музее будет организована семейная тематическая программа «Есть в марте день особый…». Гости музея смогут посетить мастер-класс «Акварельные открытки к 8 марта» и создать весенний сувенир, который станет отличным подарком родным и близким. В программе мероприятия – праздничный концерт с участием заведующий музыкальной частью Областного драматического театра, студентов Мурманского колледжа искусств и солистов эстрадно-джазового ансамбля «Сенсация» Дома культуры «Первомайский», а также тематическая экскурсия «Храбрейшие из прекрасных», которая расскажет о героизме советских женщин.

Кроме того, в праздничный день - 8 марта жителей и гостей Мурманска ждёт показ спектакля областного драматического театра «Женитьба» а также концерт «Истории любви» популярной музыкальной группы «Пятеро» в областной филармонии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, обширную программу активностей подготовили муниципальные учреждения культуры. В библиотеках и музеях, домах и Дворцах культуры по всему региону для северян будут проводиться мастер-классы, концерты и викторины, тематические выставки и конкурсы.

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