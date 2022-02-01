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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.22 08:45

Учреждения культуры Кольского полуострова продолжают обновляться благодаря национальному проекту

В 2021 году новое оборудование, учебные материалы и музыкальные инструменты получили шесть детских школ искусств и музыкальных школ Заполярья. Обновления затронули учреждения, расположенные в Мурманске, Коле, Полярном, Оленегорске, Полярных Зорях и Кандалакше. В четырёх школах, расположенных в Гаджиево, Оленегорске, Апатитах и Коле, в рамках нацпроекта проведены капитальные ремонты, а в учреждениях Мурманска и Оленегорска созданы виртуальные концертные залы с высокотехнологичным оборудованием для трансляций.

«На переоснащение школ искусств направлено 46,5 млн рублей. Теперь юные музыканты могут развивать практические навыки на инструментах высокого качества, а интерактивное оборудование для теоретических занятий делает учебный процесс современным и позволяет привлекать к обучению в школах искусств еще больше детей», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Новые инструменты необходимы как для обучения, так и для концертной деятельности и участия в конкурсах. Теперь шансы на успех талантливых северян повышаются.

«Пианино, виолончели, гитары, домры – теперь дорогостоящая образовательная база обновлена. Юные жители Заполярья могут постигать музыкальное искусство на высоком качественном уровне. Это поможет ребятам заявить о своих талантах и сделать первые шаги в мир академического искусства», – прокомментировала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Модернизация затронула и библиотеки Мурманской области. В сентябре 2021 года обновленные по модельному стандарту учреждения открылись в Оленегорске и Североморске. Центральные детские библиотеки этих муниципалитетов преобразились в современные точки притяжения северян всех возрастов, где можно не только читать, но и проводить мероприятия, играть в настольные и видеоигры, заниматься творчеством. А в декабре были модернизированы еще три библиотеки, ставшие победителями в рамках дополнительного отбора – это учреждения, расположенные в Заполярном, Кандалакше и Кировске. На обновление библиотек по модельному стандарту из федерального бюджета регион получил 35 млн рублей. Благодаря преобразованиям в библиотеках появилось много новой литературы, модернизирован процесс книговыдачи, возросло количество посетителей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, благодаря федеральной поддержке в 2021 году в Минькино с нуля был построен культурно-досуговый центр. Здание оснащено современным оборудованием для творчества и досуга, в нем расположились зал для выступлений, классы для занятий кружков и секций, библиотека. В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» также была завершена реконструкция Мурманского областного драматического театра.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437101/#&gid=1&pid=1

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