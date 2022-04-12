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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.22 08:45

Учреждения культуры Кольского Заполярья приглашают северян отпраздновать День космонавтики

12 апреля Россия отмечает День космонавтики, а весь мир – Международный день полёта человека в космос. Региональную программу мероприятий, посвященных празднику, обсудили вчера на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Чибис.

«Для нашей области это особенно знаменательная дата, потому что Юрий Гагарин более 2 лет служил в истребительном авиационном полку Северного флота в Корзуново и после приступил к тренировкам, став кандидатом в космонавты», – напомнил глава региона.

В своих воспоминаниях Юрий Алексеевич с особой теплотой отзывался о тех, кто в тяжелейших условиях Заполярья учил его лётному мастерству и открыл ему дорогу в космическое пространство.

О запланированных в регионе тематических культурно-массовых и информационно-просветительских событиях рассказала министр культуры Мурманской области Ольга.

«До сих пор северяне бережно хранят память о Юрии Гагарине и сохраняют особую реликвию – дом, в котором первый космонавт жил со своей семьей и который был перевезен в поселок Сафоново. Сейчас это Дом-музей Юрия Алексеевича Гагарина, который входит в часть экспозиции Музея Военно-воздушных сил Северного флота. В нем воссозданы мемориальные комнаты и размещена экспозиция о службе будущего космонавта в военно-воздушных силах Северного флота. Несмотря на то, что посещение поселка Сафоново требует оформления пропусков, Дом-музей Юрия Гагарина пользуется большой популярностью среди российских туристов, а также школьных экскурсионных групп», – отметила министр.

Ольга Обухова также подчеркнула, что в музее авиации Северного флота в Сафоново в эти выходные открылась тематическая выставка работ юных художников, а в поселке Корзуново, где служил Юрий Гагарин, старшеклассники – участники ежегодной «Гагаринской экспедиции», организованной историко-краеведческим музеем Печенгского округа, 12 апреля побывают на том самом легендарном аэродроме, посетят школу имени Юрия Гагарина и проведут митинг на Аллее Героев.

Одним из ключевых событий празднования станет акция «Космическая неделя», которая пройдёт с 12 по 17 апреля в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке и планетарии «Просто Космос». В рамках тематической недели состоятся лекции, интерактивные беседы, мастер-классы по рисованию, интеллектуально-познавательная игра и музыкальные вечера. Особым событием «Космической недели» станет встреча с лётчиком-космонавтом, героем России Александром Мисуркиным «История мальчика, который мечтал полететь к звёздам», которая состоится 16 апреля в Центре современного искусства «21А». Александр Мисуркин расскажет о своём пути к достижению цели, предполетной подготовке, о перспективах космического туризма, а также о правилах настоящего космонавта.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой также подготовила для юных северян комплекс «космических» событий. В преддверии праздника волонтёры центра «БиблиоДВИЖ» оформили тематическую фотозону ко Дню космонавтики. В эти выходные в библиотеке прошёл познавательный квест «Космические спасатели». С 11 по 14 апреля читатели детско-юношеской библиотеки смогут присоединиться в онлайн-формате к гагаринскому уроку «Россия в космосе» и узнать историю покорения Вселенной, 12 апреля библиотека предлагает познакомиться с космическими произведениями юных участников Международного конкурса детской рукописной книги в рамках книжного обозрения «Вдохновленные космосом», а с 14 по 17 апреля приглашает на онлайн-медиаигру «Эко-космос», приуроченную к Дню космонавтики и Дню экологических знаний.

Юных северян и их родителей в День космонавтики ждут и в Мурманском областном краеведческом музее. 12 апреля в музее будет работать интерактивная площадка «Звёздная планета детства», где ребята будут мастерить, рисовать и творить, вдохновляясь космосом. На площадке аквагрима «Просто космос» юные посетители смогут украсить лицо рисунком космической тематики.

Как сообщает региональное Министерство культуры, обширная программа тематических мероприятий предусмотрена в муниципальных учреждениях культуры Мурманской области. Книжные выставки, творческие мастер-классы, квизы и лектории предлагают северянам библиотеки, дома культуры и музеи во всех муниципалитетах региона.

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