Учреждения культуры Мурманской области 1 апреля посвящают юбилею Рахманинова

В этом году в России отмечается 150-летие великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. В учреждениях культуры Мурманска сегодня состоится ряд мероприятий, посвящённых юбилею великого композитора

Как пишет vk.com/murmanculture, 1 апреля в Мурманской областной научной библиотеке состоится литературно-музыкальный вечер «Рахманинов и его время». На сцене областной филармонии пройдёт концертное исполнение оперы «Алеко» и симфоническая поэма «Утес».

Посетителей областного художественного музея ждут показ фильма-фантазии о жизни композитора «Ветка сирени» и классический музыкальный вечер «Всюду Рахманинов».

Кинопоказ с тифлокомментариями организует областная библиотека для слепых и слабовидящих: художественный фильм «Мальчик русский» расскажет о незрячем мальчике-солдате в годы Первой мировой войны и музыкантах симфонического оркестра «Таврический», исполняющих 3-й концерт Рахманинова.

В Мурманском областном краеведческом музее посетители увидят раритетный патефон, ноты и музыкальные журналы XIX – начала XX веков, а также смогут послушать пластинки с произведениями Сергея Рахманинова.

В областной детско-юношеской библиотеке пройдёт тематическая игра-ассоциация и вечер эстетики, где будут звучать стихи о Рахманинове в сопровождении музыки композитора, а студия исторического танца «Шатлен» исполнит вальс и проведёт танцевальный мастер-класс для гостей встречи.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265159%2Falbum-139605315_00%2Frev