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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 10:15

Учреждения культуры Мурманской области подготовили мероприятия ко Дню памяти и скорби

22 июня в России – День памяти и скорби. 82 года назад началась Великая Отечественная война. К памятному дню в учреждениях культуры Мурманской области запланированы тематические мероприятия.

В преддверии Дня памяти и скорби в Мурманской областном краеведческом музее состоялась тематическая экскурсия, посвящённая трагическим событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Гости увидели чёрно-белые фотографии, на которых запечатлен разрушенный Мурманск после ожесточенных вражеских бомбардировок, узнали о героизме советских людей, которые день за днём приближали Великую Победу, а также приняли участие в мемориальной акции, изготовили своими руками «свечу» как символ памяти о погибших во имя Победы.

24 июня в 16.30 музей приглашает принять участие в квесте «Окна «Полярной правды». Участникам предстоит познакомиться со знаменитыми плакатами наглядной агитации, которые размещались в газете «Полярная правда» в годы Великой Отечественной войны – изучение этого интереснейшего артефакта времен войны поможет участникам ответить на вопросы и разгадать загадки, придуманные специалистами музея.

О том, почему этот день носит такое название и как разрушенный, но непокоренный Мурманск пережил то страшное время, расскажут ребятам из детских оздоровительных лагерей в областном Дворце культуры им. С.М. Кирова на акции «Помним», которая пройдёт 22 июня.

В этот же день Мурманская областная научная библиотека проведёт мероприятие для участников компьютерной академии «Мир». Специалисты библиотеки расскажут о том, что у нацизма нет обратной стороны. На встрече будет демонстрироваться сборник мультфильмов, сделанных участниками Всероссийского конкурса сочинений, посвящённых преступлениям нацизма.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в главном здании областного художественного музея 22 июня в 15.00 пройдёт лекция «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Лекция будет посвящена работам художников-фронтовиков из собрания музея, на которых запечатлены величие и трагедия, горечь потерь и надежда на победу. Участники смогут не только насладиться произведениями искусства из электронного каталога музея, но и узнать об исторических фактах, связанных с Великой Отечественной войной. А в 14.00 в отделе народного искусства и ремесел состоится мероприятие с мастер-классом «Мы этой памяти верны» участники которого смогут создать поделку в виде голубя – символа чистоты, веры и мира.

Областная детско-юношеская библиотека 22 и 23 июня в 11.00 проведёт час мужества «Воскресший из пепелищ». В День памяти и скорби специалист библиотеки расскажет гостям о том, как город Мурманск выстоял в Великую Отечественную войну и какой ценой досталась Победа, а также познакомит с героями Кольского полуострова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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