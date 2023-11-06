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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.23 09:20

Учреждения культуры Мурманской области помогают коллегам из Приморского района

В подшефные территории Кольского Заполярья отправился важный и ценный груз. Школы искусств региона передали юным жителям Приморского района музыкальные инструменты.

Как пишет vk.com/murmanculture, теперь ученики местной школы искусств смогут совершенствовать своё исполнительское мастерство на скрипках, аккордеонах и других инструментах.

Благодаря помощи специалистов областной научной библиотеки коллеги из приморских библиотек смогут наладить работу с фондами – им переданы суммарные книги, формуляры, документы, необходимые в организации и учёте библиотечного дела.

Напомним, что летом глава регионального минкульта Ольга Обухова в рамках рабочей поездки познакомилась с учреждениями культуры района. Тогда были достигнуты договоренности о налаживании культурной жизни в подшефной территории – и речь не только о проведении интересных событий, но и о всесторонней методической поддержке работников культуры Приморска.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267754%2Falbum-139605315_00%2Frev

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