Учреждения культуры Мурманской области приглашают северян отпраздновать День семьи, любви и верности

8 июля вся страна отметит День семьи, любви и верности. Этот праздник появился в России в 2008 году. Его идея возникла у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, которых поминают как раз в этот день. В этом году указом Президента праздник получил статус официального.

В учреждениях культуры Кольского Заполярья в преддверии праздника пройдут тематические мероприятия. Так, в областном дворце культуры им. С.М. Кирова 8 июля для школьников из летних оздоровительных лагерей пройдёт познавательная игровая программа, где ребята узнают об истории праздника и смогут принять участие в тематических конкурсах, а 9 июля состоится чествование супружеских пар, которые прожили в браке более 25 лет и достойно воспитали детей.

Мурманский областной художественный музей приглашает на мероприятия с мастер-классами: 8 июля в 14.00 северян ждут в отделе народного искусства и ремёсел, а 9 июля в 14.00 – в Культурно-выставочном центре Русского музея.

Юных жителей Мурманской области и их родителей ждут в детско-юношеской библиотеке им. В. П. Махаевой. 8 июля в течение дня в библиотеке пройдет акция «Ромашка – символ доброты». В этот день читатели ответят на вопросы викторины и украсят ромашку с пожеланиями своими добрыми словами и рисунками. А с 11.00 до 15.00 в учреждении проведут мастер-класс по изготовлению открытки с элементами английского языка.

Книжная выставка «Семья – опора счастья» ко Дню семьи, любви и верности откроется 8 июля в Мурманской областной библиотеке для слепых. Тематические мероприятия также пройдут в музеях, библиотеках, домах и Дворцах культуры в Апатитах, Кировске, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Кандалакшском районе и других муниципалитетах Кольского Заполярья. Подробности о праздничной программе можно найти на страницах учреждений культуры в социальных сетях, сообщает Министерство культуры Мурманской области.