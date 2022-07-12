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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 15:00

Учреждения культуры Мурманской области продолжают проводить летние тематические программы для юных северян

Провести летние каникулы с пользой юным северянам помогают учреждения культуры Мурманской области. В распоряжении ребят музеи, Дворцы культуры и библиотеки Кольского Заполярья.

Так, всё лето во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова для школьников из детских оздоровительных лагерей предусмотрена масштабная познавательная и развлекательная программа. Старт летнему отдыху был дан в июне, сезон открыла танцевальная программа с викторинами и караоке. На июль и август запланированы игры и уличные квесты, спортивные праздники и познавательные экскурсы, квизы и иммерсивные прогулки. Подробнее о программе легко узнать на странице Кировки ВКонтакте.

Нескучное лето предлагают юным северянам в областной детско-юношеской библиотеке. Школьники могут принять участие в фоточеллендже, выполнить задания квест-игры и насладиться поэзией. Кроме того, всё лето отдел электронных ресурсов приглашает ребят показать ловкость в подвижной игре «Твистер», сыграть в «Дженгу» и другие настольные игры, проверить меткость, сразившись в дартс, создать картины из песка. Для организованных групп из летних лагерей по предварительной записи проводятся познавательные мероприятия. Афиша мероприятий регулярно публикуется на странице библиотеки ВКонтакте.

Мурманская областная научная библиотека подготовила большую летнюю программу для детей и родителей. Ребята с удовольствием принимают участие в играх и конкурсах на различные темы. Также гостей ждут викторины и баттлы, интерактивные программы с мастер-классами по петроглифам и пейзажу, неформальные экскурсии и планетарий. Юным гостям подготовили серию необычных виртуальных экскурсий, благодаря которым они познакомятся с необыкновенными местами Кольского Севера, узнают происхождение названий улиц и площадей Мурманска и множество других фактов из истории родного края. Всё лето в библиотеке работает выставка регионального конкурса детского художественного творчества «Легенды Лапландии». Узнать подробную информацию и дату ближайшего мероприятия легко на странице Научки ВКонтакте.

Насыщенно провести каникулы можно и в областных музеях. Каждую неделю Мурманские областные краеведческий и художественный музеи приглашают ребят на познавательные мероприятия и музейные занятия, мастер-классы и лекции.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, познакомиться с анонсами культурных событий можно на страницах учреждений «ВКонтакте». 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22956&page=2

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