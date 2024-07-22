Учреждения культуры областного центра помогают юным северянам провести летние каникулы познавательно и интересно

Каждый день у ребят Центра гражданско-патриотического воспитания наполнен яркими впечатлениями, движем и морем эмоций. А учреждения культуры областного центра помогают провести время познавательно и интересно.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, воспитанники Центра посетили самую крупную детско-юношескую библиотеку за Полярным кругом. Сотрудники провели для ребят ознакомительную экскурсию, рассказали о возможностях библиотеки, помогли интересно и увлекательно провести время.

В рамках занятий «Жить, учиться, работать на Севере!» юные северяне побывали в областном краеведческом музее. В ходе экскурсии школьники ознакомились с природными богатствами региона, историей коренных жителей Кольского полуострова и его природно-климатическими условиями.

А в модельной Межпоселенческой библиотеке Кольского района ребята пообщались с доктором исторических наук, профессором, автором многочисленных книг по истории Кольского полуострова Павлом Викторовичем Федоровым.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279820%2Fwall-139605315_27469