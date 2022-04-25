Учреждения культуры примут участие в формировании туристических продуктов в Мурманской области

28 апреля в Мурманске в рамках Арктической лаборатории туризма состоится круглый стол «Интеграция учреждений культуры в формирование туристического продукта в год экологически ответственного туризма». Организатором мероприятия выступает Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека при поддержке комитета по туризму Мурманской области.

«Предпочтения туристов постоянно меняются, есть туристы, которые приезжают в Мурманскую область не первый раз, и, соответственно, хотят видеть новые объекты и участвовать в новых программах и мастер-классах. Арктическая лаборатория туризма принимает этот вызов», – отметила Ирина Булыгина, заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области.

В ходе мероприятия участники узнают о том, что могут предложить экскурсоводам, туроператорам и туристам региональные учреждения культуры, а по завершении – принять участие в деловой игре по созданию туристического продукта.

Мероприятие состоится в областной научной библиотеке по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21, 4-й этаж. Начало в 14.00.

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.