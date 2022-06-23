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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 16:45

Учреждения культуры в Оленегорске, Умбе, Кильдинстрое, Молочном и Междуречье получат субсидии на обновление материально-технической базы

Пять учреждений культуры Мурманской области получат субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы. Средства выделяются муниципальным домами культуры в населенных пунктах региона с числом жителей до 50 тысяч человек.

На конкурс поступило 15 заявок, победителями стали Городской дом культуры «Гармония» в Молочном, Кильдинский городской дом культуры, Дом культуры городского поселения Умба, Центр культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске и Междуреченский сельский дом культуры.

Полученные субсидии в размере от 550 до 600 тысяч рублей учреждения смогут потратить в 2023 году на приобретение светового и звукового оборудования, интерактивного мультимедийного сенсорного стола и других устройств.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, в 2023 году впервые из областного бюджета будет выделена субсидия на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом. Средства на создание автоклуба получит культурно-досуговый центр «Платформа» Печенгского округа. На территории муниципального образования находится 15 сельских поселений с общей численностью населения 5600 человек, однако местные учреждения культуры муниципального образования не имеют специализированного автотранспорта. При поддержке областного бюджета работа многофункционального культурного центра на достойном уровне обеспечит проведение культурных мероприятий в населённых пунктах, в которых отсутствуют культурно-досуговые учреждения.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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