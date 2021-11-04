Учреждения культуры Заполярья приглашают северян присоединиться к Всероссийской акции «Ночь искусств»

Традиционно её мероприятия приурочены к празднованию Дня народного единства и проходят по всей стране 4 ноября.

В этом году впервые акция пройдёт не только в Мурманске, но и в большинстве муниципалитетов региона – от Никеля до Зеленоборского. Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, региональная афиша праздничных мероприятий в этом году была переформатирована в режим COVID-free.

В онлайн-формате акция пройдёт в Мурманском областном краеведческом музее. Мероприятия транслируются в группе музея в социальной сети «ВКонтакте» с 12 часов и до самой ночи. Северян приглашают поучаствовать в краеведческой игре и тематических мастер-классах, а также посмотреть видеосюжеты о культуре коренных народов, населяющих Кольский полуостров, и выступления музыкальных коллективов.

Тематические онлайн-активности также ждут виртуальных посетителей Мурманского областного художественного музея. С 17.00 до 00.00 в группе музея можно присоединиться к виртуальным экскурсиям по выставкам областного художественного и Русского музеев, мастер-классам по лепке и изготовлению аксессуаров и игрушек, тематическим викторинам и видеосюжетам. Завершится акция выступлением экспериментального музыкального проекта.

Заполярные ценители музыки в праздничный день могут насладиться выступлениями областных и столичных коллективов. В группе Мурманской областной филармонии 4 ноября с 17.00 будут проходить трансляции концертов «Веселые истории» ансамбля «Терем-квартет», а также «Астор Пьяццолла. Век танго» и «Классика встречает джаз».

Областной театр кукол в праздничный день представил видеофильм, посвященный IX фестивалю кукольных театров стран Баренц-региона – мероприятию, которое уже много лет объединяет артистов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Мурманский областной драматический театр представит видеопроект «Артисты читают стихи Сергея Гронского». Начало показа в 21.30.

Напомним, что информацию о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня народного единства, а также афишу культурных событий ноября, можно найти на ресурсах Министерства культуры Мурманской области и учреждений культуры.