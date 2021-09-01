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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 16:00

Учреждения культуры Заполярья возобновят концертную деятельность c 3 сентября

С 3 сентября учреждения культуры Мурманской области смогут приступить к работе и возобновить концертную деятельность. О частичном снятии ограничений по коронавирусу сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании оперативного штаба 31 августа.

«В регионе сокращается количество заболевших Covid-19 и госпитализированных, увеличивается свободный коечный фонд. Это во многом стало возможным благодаря активной вакцинации населения. На данный момент в Мурманской области привиты более 225 тысяч жителей – 64,5% от плана. Это чуть выше, чем в среднем по России», – сказал глава региона. – Считаем необходимым возобновить работу учреждений культуры в наших муниципальных образованиях».

Так, по предложению главного санитарного врача Мурманской области, дома и дворцы культуры, театры и филармония смогут проводить зрелищные мероприятия при соблюдении ряда условий: 50% заполняемость зала; «шахматная» рассадка зрителей; продажа билетов преимущественно дистанционным способом.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также обратил внимание участников заседания на важность постепенного ослабления действующих ограничений, учитывая, что сейчас многие северяне возвращаются из отпусков. Если положительная динамика продолжится, члены оперштаба совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора рассмотрят возможность открытия детских игровых комплексов.

«Пока детские игровые комплексы открыть не можем по понятным причинам, потому что количество детей, которые будут контактировать в школах и в детских садах, очевидно, повлечет дополнительные риски роста заболеваемости. Договорились, что в течение двух недель будем смотреть статистику, а в дальнейшем принимать решение с учетом ситуации», – подытожил губернатор.

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