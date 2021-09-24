Учреждения культуры ЗАТО Александровск получат областные субсидии на разработку плана капремонта

Муниципальным учреждениям культуры ЗАТО Александровск будет предоставлена субсидия в размере 7,39 млн рублей из регионального бюджета для укрепления материально-технической базы. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

За счёт средств субсидии будет разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта Центра творчества и досуга города Гаджиево, на эти цели выделено 4,81 млн рублей. Обновленный Центр творчества и досуга должен стать точкой притяжения жителей города, где они смогут с комфортом и интересом проводить досуг и развивать творческий потенциал.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, кроме того, 2,58 млн рублей на разработку проектно-сметной документации получит Городской историко-краеведческий музей Полярного. Это позволит в следующем году подать заявку для предоставления средств из федерального бюджета на капитальный ремонт здания музея.