Учреждения образования Мурманской области готовы к проведению ЕГЭ в условиях угрозы COVID-19

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации подготовка к проведению единого государственного экзамена находится на особом контроле у губернатора Мурманской области. Для обеспечения безопасности участников экзамена будет проводиться дезинфекция всех помещений, а также термометрия и обработка рук на входе. Обязательным условием станет использование средств индивидуальной защиты. На этов ходе оперативного совещания в региональном правительстве обратила особое внимание министр образования и науки Анна Головина.

Как рассказала министр, в 2020 году в области будут работать 30 пунктов проведения ЕГЭ. При рассадке участников соблюдены рекомендации Роспотребнадзора - сдающие будут находиться на расстоянии до 1,5 метра друг от друга. Для этого количество аудиторий увеличено до 410.

Нововведением этого учебного года, не связанным с пандемией, станет технология печати полного комплекта экзаменационных материалов и перевода бланков ответов в электронный вид в присутствии сдающих.

На оборудование дополнительных классов и приобретение средств индивидуальной защиты из резервного фонда правительства Мурманской области было выделено 17 млн рублей.

Обеспечивать проведение ЕГЭ будут порядка 1900 работников. Для них, помимо компенсаций, предусмотрена единовременная выплата от пяти до десяти тысяч рублей. На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской было выделено 18 млн рублей.

Что касается онлайн-наблюдателей, их список уже сформирован из числа студентов Мурманского арктического государственного университета и колледжей региона.

На сегодняшний день было проведено четыре репетиционных (пробных) экзамена без участия детей. Заключительное (пятое) испытание прошло 29 июня. Тестовые экзамены позволили выявить недочёты и устранить их.

Напомним, что основной этап ЕГЭ продлится с 3 по 25 июля, дополнительный - с 3 по 8 августа. Планируют сдавать ЕГЭ 3,8 тысячи участников, из них выпускников этого года – 3,4 тысячи человек.