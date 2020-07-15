Учреждения образования Мурманской области в новом учебном году примут участие в федеральных проектах цифрового обучения

«Особенности использования технологий дистанционного образования в удаленных районах Севера: практика перевода образовательного процесса в онлайн-формат в Мурманской области» – с докладом на эту тему глава региона Андрей Чибис выступил на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Совещание «Цифровая образовательная среда» состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Как отметил глава региона, система образования региона приняла все меры по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на условия получения образования. С 6 апреля все образовательные организации перешли на дистанционный формат обучения, что позволило обеспечить непрерывность обучения: 78432 учащихся получали образование дистанционно, для 2215 учеников обучение проводилось по индивидуальному учебному плану, в онлайн-формате работали свыше 5,5 тысячи педагогов.

«Резкий переход к дистанционному образованию был сильнейшим стресс-тестом. Я благодарен всем учителям и специалистам, которые за две недели сумели обеспечить образовательный процесс. С учётом всех ограничений система образования Мурманской области с задачей справилась», – сказал Андрей Чибис.

С 1 сентября в 45 школах области начнётся реализация проекта «Яндекс.Учебник» по апробации электронного учебного модуля «Информатика» (7 класс). Кроме того, в Мурманской области запустят площадку «Яндекс.Лицей» на базе Мурманского арктического государственного университета.

10 учреждений региона смогли опробовать образовательную платформу «Сбербанка». Этот опыт будут продолжать использовать.

Шесть образовательных организаций Мурманской области стали победителями конкурсного отбора на получение грантов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы РФ «Развитие образования». Средства грантов будут направлены на реализацию проектов тематических смен для школьников по передовым направлениям математики, информатики и цифровых технологий, а также на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» до 1 сентября в 101 общеобразовательной организации будет обновлена материально-техническая база. Школы, принимающие участие в проекте, оснастят многофункциональными устройствами, ноутбуками для административно-управленческого персонала и мобильными классами.

«Очевидно, что делать гибкий модуль, где часть предметов преподаётся в школе, а часть дистанционно – практика, которую в пилоте запустим в следующем учебном году и текущем календарном. Это позволит получать качественное образование и при этом разгрузить детей, чтобы у них появилось время на занятия спортом и увлечения», – отметил губернатор.

Как подчеркнул глава региона, невозможно достигнуть результатов без соответствующей инфраструктуры связи. Также необходимо устранить ряд несоответствий в законодательстве, чтобы дистанционное образование получило должный статус.

Как отметила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина, регион предложил разграничить понятия дистанционного и цифрового образования и учесть специфику и сложность работы педагога в дистанционном режиме, в том числе при оплате труда.

«В период пандемии не только наш регион столкнулся со сложностями. Полученный опыт для нас уникален. Те практики и программы, что уже наработали, показали зону роста. Важно, что достигнуто понимание: традиционные формы обучения можно дополнить цифровым модулем. Педагоги могут делать корректировки своих программ, методологии с учётом новых возможностей, – подчеркнула министр.