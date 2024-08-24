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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.24 16:00

Учреждения образования ЗАТО г. Североморск готовы к началу нового учебного года

Муниципальная комиссии флотской столицы проинспектировала все детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. В новом учебном году юных североморцев ждут обновленные пространства, благоустроенные территории и новое оборудование.

Создание комфортных условий для обучения юных северян - приоритетная задача, заложенная в стратегическом плане «На Севере – Жить!», инициированном главой региона Андреем Чибисом. Так, в рамках проекта «Арктическая школа» в ЗАТО обновились 10 учреждений. В частности:

в детском саду №17 появился уютный современный музыкальный зал;

в школах №№1 и 7 оборудованы кабинеты математики, в школе №8 - кабинет физики, в школе №6 - кабинете основ безопасности и защиты Родины.

в школе №10 обновили спортивный зал;

в школе №2 обычный коридор превратили в музейное пространство, посвященное Великой Отечественной войне;

в школе №11 обновлены столовая и сценическое пространство.

Как сообщает администрация муниципалитета, кроме того, в школе №5 готовится к открытию «Точка роста», отремонтированы и оснащены новым, современным оборудованием кабинеты физики и информатики.

По региональному проекту «Тёплое окно» к новому учебному году 100% школ ЗАТО оборудованы современными стеклопакетами.

По образцу проекта «Арктическая школа» отремонтирован музыкальный зал в детском саду №44.

Заменено игровое оборудование на площадках детских садов №№11 и 47. В детском саду №50 появилась новая пожарная сигнализация. В детском саду №15 впервые в городе откроется группа для ребят с множественными нарушениями здоровья.

И это далеко не все изменения, которые произошли в учреждениях образования за это лето.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16504-uchrezhdeniya-obrazovaniya-zato-severomorsk-gotovy-k-nachalu-novogo-uchebnogo-goda/#news-gal-6

 

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