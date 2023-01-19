В Мурманской области прошли крещенские купанияВ ряде населённых пунктов региона крещенские купания отменяются
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.01.23 09:30

Учреждения регионального УФСИН готовы развивать конструктивное сотрудничество по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с начальником УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Сергеем Бондарем. Глава региона поблагодарил Сергея Бондаря за конструктивное взаимодействие.  

«Вы заступили на службу в Мурманской области 1,5 месяца назад, знаю, что активно погрузились во все процессы. Давайте обсудим дальнейшие шаги нашего сотрудничества. Основные задачи, в том числе с учетом поручения Президента Владимира Путина, – вовлечь людей, которые отбыли и отбывают наказание, в социальную и общественно-полезную жизнь. И оказать им поддержку во всех вопросах», – подчеркнул губернатор.  

Сергей Бондарь отметил, что в Мурманской области действует соглашение о взаимодействии с правительством Мурманской области и УФСИН о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого с федеральными, региональными органами власти и муниципальными образованиями за 2022 год заключены 22 контракта на производство различной продукции и оказание услуг, трудоустроены 186 осужденных.  

Сергей Бондарь заверил главу региона, что учреждения УФСИН готовы развивать конструктивное сотрудничество по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы, что повлечёт за собой увеличение количества осужденных, занятых трудом. Необходимый потенциал у центров трудовой адаптации осужденных имеется. 

Важное значение для решения вопроса трудоустройства осужденных, в том числе после освобождения из мест лишения свободы, имеет содействие в получении ими образования. В учреждениях УФСИН региона ведется обучение по двум программам среднего профессионального образования: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Оператор швейного оборудования». Осуществляется профессиональное обучение по 10 профессиям, в том числе востребованным на региональном рынке труда: повар, сварщик, пекарь, оператор котельной, электромонтер, станочник деревообрабатывающих станков, столяр, плиточник, монтажник санитарного оборудования, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий. В прошлом 2021/2022 учебном году выпуск составил более 800 человек.  

На встрече также рассматривался важный вопрос о расширении сети исправительных центров на территории Мурманской области в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

«В УФСИН региона организована большая работа и по патриотическому воспитанию подростков, по профилактике правонарушений среди молодежи. Ведется большая разъяснительная работа. Отмечу, что в 2021 году подписано соглашение со школой №5 Мурманска о создании кадетских классов. В двух таких классах сейчас обучается 51 старшеклассник», – рассказал Сергей Бондарь.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области функционирует 14 учреждений федеральной службы исполнения наказаний, в том числе 6 колоний и 2 следственных изолятора. В них проходят службу и работают 2060 сотрудников, содержится 2680 осужденных.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Всемирное наследие. Россия». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Стали известны сферы, где проще всего найти работу, а также самые востребованные профессии в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Нефть существенно теряет в цене, рубль снижается к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области возглавит Александр Кобытев-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января снизилась госпошлина за регистрацию соглашений об изменении договоров аренды
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика