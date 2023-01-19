Учреждения регионального УФСИН готовы развивать конструктивное сотрудничество по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с начальником УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Сергеем Бондарем. Глава региона поблагодарил Сергея Бондаря за конструктивное взаимодействие.

«Вы заступили на службу в Мурманской области 1,5 месяца назад, знаю, что активно погрузились во все процессы. Давайте обсудим дальнейшие шаги нашего сотрудничества. Основные задачи, в том числе с учетом поручения Президента Владимира Путина, – вовлечь людей, которые отбыли и отбывают наказание, в социальную и общественно-полезную жизнь. И оказать им поддержку во всех вопросах», – подчеркнул губернатор.

Сергей Бондарь отметил, что в Мурманской области действует соглашение о взаимодействии с правительством Мурманской области и УФСИН о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого с федеральными, региональными органами власти и муниципальными образованиями за 2022 год заключены 22 контракта на производство различной продукции и оказание услуг, трудоустроены 186 осужденных.

Сергей Бондарь заверил главу региона, что учреждения УФСИН готовы развивать конструктивное сотрудничество по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы, что повлечёт за собой увеличение количества осужденных, занятых трудом. Необходимый потенциал у центров трудовой адаптации осужденных имеется.

Важное значение для решения вопроса трудоустройства осужденных, в том числе после освобождения из мест лишения свободы, имеет содействие в получении ими образования. В учреждениях УФСИН региона ведется обучение по двум программам среднего профессионального образования: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Оператор швейного оборудования». Осуществляется профессиональное обучение по 10 профессиям, в том числе востребованным на региональном рынке труда: повар, сварщик, пекарь, оператор котельной, электромонтер, станочник деревообрабатывающих станков, столяр, плиточник, монтажник санитарного оборудования, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий. В прошлом 2021/2022 учебном году выпуск составил более 800 человек.

На встрече также рассматривался важный вопрос о расширении сети исправительных центров на территории Мурманской области в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«В УФСИН региона организована большая работа и по патриотическому воспитанию подростков, по профилактике правонарушений среди молодежи. Ведется большая разъяснительная работа. Отмечу, что в 2021 году подписано соглашение со школой №5 Мурманска о создании кадетских классов. В двух таких классах сейчас обучается 51 старшеклассник», – рассказал Сергей Бондарь.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области функционирует 14 учреждений федеральной службы исполнения наказаний, в том числе 6 колоний и 2 следственных изолятора. В них проходят службу и работают 2060 сотрудников, содержится 2680 осужденных.

Фото: https://gov-murman.ru