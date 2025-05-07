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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 13:00

Учреждения регионального УФСИН готовы развивать конструктивное сотрудничество по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с начальником УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Сергеем Бондарем. Глава региона поблагодарил руководителя УФСИН за конструктивное взаимодействие. 

«Мы регулярно встречаемся, но, конечно, важно при личных встречах подробнее поговорить о перспективах дополнительного взаимодействия. Отдельно благодарю за налаженное развитие экономических форм деятельности. Организовать такое производство – непростая задача, но у вас это получается», – подчеркнул губернатор. 

Также глава региона отметил вклад ребят, которые принимают решение пойти служить по контракту, защищать Родину, тем самым исправляя свои ошибки.

Сергей Бондарь доложил главе региона Андрею Чибису о результатах работы управления в 2024 году, задачах, стоящих перед личным составом на ближайший период, а также обозначил вопросы, решение которых требует поддержки со стороны органов исполнительной власти на уровне субъекта.

«Хотел бы затронуть важную тему привлечения осуждённых к оплачиваемому труду, реализацию закона о пробации на территории региона, чтобы как можно больше людей вернулись в общество с желанием жить нормальной законопослушной жизнью и приносить пользу своим семьям и обществу, а также обсудить вопросы, решение которых требует поддержки со стороны органов исполнительной власти на уровне субъекта», – сказал Сергей Бондарь.

Руководитель УФСИН отметил, что институт пробации, как относительно новое явление в российской правовой системе, играет важную роль в процессе ресоциализации осуждённых, предотвращении рецидивной преступности и обеспечении безопасности общества.

Управлением налажено тесное взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными организациями и предприятиями различных форм собственности. Подписано 92 соглашения с субъектами пробации в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социальной помощи. В декабре 2024 года на базе некоммерческой организации «Другой Формат» был открыт первый центр пробации.

По итогам 2024 года за оказанием содействия в рамках пробации в УФСИН обратилось более 400 граждан.

Сергей Бондарь подчеркнул, что в первую очередь данные лица нуждаются в содействии в получении востребованной специальности, оказании помощи в трудоустройстве, а также социальной и медицинской помощи.

В ходе общения Сергей Бондарь также проинформировал губернатора об участии личного состава УИС и осуждённых в волонтёрской деятельности по оказанию помощи бойцам СВО, о взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» и всесторонней поддержке, оказываемой участникам специальной военной операции и членам их семей.

Сергей Бондарь заверил главу региона, что учреждения УФСИН готовы развивать конструктивное сотрудничество по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы.

Это не только является неотъемлемой частью социальной адаптации и реабилитации осуждённых, подготовки их к освобождению, но и обеспечивает возмещение причинённого преступлениями ущерба в целях защиты прав потерпевших.

В 2024 году доля привлечённых к труду осуждённых увеличилась до 96%. Обеспечено 100% трудоустройство осуждённых, имеющих исполнительные документы.

Общая сумма возмещения осуждёнными исковых требований составила 22,6 млн рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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